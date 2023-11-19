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Honda разберет двигатели у 250 тыс. автомобилей из-за дефекта

Honda проведет частичную разборку моторов у 250 тыс. машин пяти моделей

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honda-avtoruss.ru

Honda в США проведет отзывную кампанию в отношении автомобилей пяти моделей из-за заводского дефекта, способного привести в негодность двигатель. Об этом сообщает Motor1.

В группе риска оказались кроссоверы Pilot, пикапы Ridgeline, а также минивэны Odyssey. Кроме того, потенциально дефектные моторы V6 устанавливались на две модели принадлежащей японской компании марки Acura — TLX и MDX.

Причиной крупного отзыва стал производственный дефект коленчатого вала. Из-за него шатунный вкладыш может преждевременно износиться и в конечном итоге заклинить. До этого момента от неисправного мотора могут исходить подозрительные шумы, также возможно срабатывание индикатора неисправности двигателя.

Для устранения неисправности дилеры Honda будут вынуждены произвести частичную разборку двигателя на каждой машине.

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