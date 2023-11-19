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В Магнитогорске локомотив протаранил Lada с пятью людьми

Локомотив протаранил на переезде Lada с семьей из пяти человек в Магнитогорске

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Телеграм-канал «Госавтоинспекция Челябинской области»

В Магнитогорске поезд на переезде врезался в автомобиль ВАЗ-2110, в котором ехала семья из пяти человек. Пострадали двое, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Челябинской области».

«По первоначальным данным, в результате ДТП в машине пострадали двое пассажиров: с травмами госпитализирована женщина, 1972 года рождения, также осматривается в медицинском учреждении 6-летний мальчик», — отмечается в сообщении ГИБДД.

По данным полиции, водитель и пассажиры автомобиля приходятся друг другу родственниками. Столкновение произошло около 13:20 на Транзитной улице. От удара машину отбросило с железнодорожного полотна. Пострадавший мальчик ехал без детского кресла и находился на заднем сиденье машины. Обследование переезда показало, что его сигнализация была исправна.

Ранее в Казани водитель, проехавший под «кирпич», избил прохожего за замечание.

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