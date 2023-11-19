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В Новосибирской области микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Под Новосибирском столкнулись микроавтобус и «Газель», есть пострадавшие

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Телеграм-канал «АСТ-54 Black»

На трассе Р-256 в Искитимском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием грузовой «Газели» и микроавтобуса Peugeot Boxer, сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

На кадрах с места ДТП видно, что у «Газели» от удара оторвало кабину, микроавтобус съехал в кювет. На дороге видны лежащие люди. По предварительной информации, «Газель» двигалась в сторону Новосибирска со стороны Барнаула, уточняет «МВД Медиа». На 73-м километре трассы ее водитель выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку, в которой ехало 17 человек.

В аварии получил травмы, несовместимые с жизнью, один из пассажиров Peugeot Boxer. Водителям обоих автомобилей и двум пассажирам микроавтобуса потребовалась медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Ранее на Алтае дерево проткнуло салон автобуса при урагане.

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