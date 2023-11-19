Водитель, проехавший под «кирпич», избил казанца за замечание

В Казани водитель нанес травму головы мужчине, сделавшему ему замечание. Об этом сообщает паблик «ЧП Казань Челны» в соцсети «ВКонтакте».

По его данным, конфликт произошел в центре города. Водитель проехал под знак «въезд запрещен» и двигался во встречном направлении по дороге с односторонним движением. Когда мужчина сделал ему замечание, выскочил из машины и набросился на оппонента с кулаками.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что один мужчина догнал другого на тротуаре, повалил на землю и начал избивать руками и ногами. Лежащий пытался отбиваться от нападающего. После того, как обидчик скрылся, избитый поднялся с асфальта.

Казанца госпитализировали с открытой травмой головы. Нападавший был задержан полицией, но впоследствии отпущен.

Ранее в Калининграде взорвался грузовик с пончиками.