Создатель суперкара Rossa объяснил, почему машина похожа на Marussia

Суперкар Rossa внешне похож на автомобили марки Marussia для того, чтобы показать преемственность. Об этом «Газете.Ru» рассказал конструктор Игорь Ермилин, который в прошлом был главным конструктором Marussia в обанкротившемся проекте шоумена, певца и автогонщика Николая Фоменко.

«Когда появляются новые проекты, к ним в нашем обществе чувствуется недоверие. Здесь была идея показать преемственность, что это сделано не на пустом месте. Поэтому некоторые элементы Marussia, которая до сих пор актуально выглядит, остались в дизайне Rossa», – рассказал Ермилин.

По словам инженера, суперкар получил зарубежные мотор и трансмиссию, тормоза, амортизаторы и прочие узлы, однако в конструкции Rossa использовано множество компонентов, которые были разработаны и произведены в России.

Уже сейчас автомобиль способен передвигаться по дорогам общего пользования, но с такой конструкцией не имеет допуска к ним, поскольку изначально был сконструирован для трек-дней на специализированных автодромах. Кто еще принимал участие в разработке суперкара Rossa, и какие у машины могут быть перспективы в России — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, может ли суперкар Rossa пойти в серийное производство.