Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Создатель суперкара Rossa объяснил, почему машина похожа на Marussia

Конструктор суперкара Rossa сходство с Marussia назвал преемственностью

close
100%
Rossa

Суперкар Rossa внешне похож на автомобили марки Marussia для того, чтобы показать преемственность. Об этом «Газете.Ru» рассказал конструктор Игорь Ермилин, который в прошлом был главным конструктором Marussia в обанкротившемся проекте шоумена, певца и автогонщика Николая Фоменко.

«Когда появляются новые проекты, к ним в нашем обществе чувствуется недоверие. Здесь была идея показать преемственность, что это сделано не на пустом месте. Поэтому некоторые элементы Marussia, которая до сих пор актуально выглядит, остались в дизайне Rossa», – рассказал Ермилин.

По словам инженера, суперкар получил зарубежные мотор и трансмиссию, тормоза, амортизаторы и прочие узлы, однако в конструкции Rossa использовано множество компонентов, которые были разработаны и произведены в России.

Уже сейчас автомобиль способен передвигаться по дорогам общего пользования, но с такой конструкцией не имеет допуска к ним, поскольку изначально был сконструирован для трек-дней на специализированных автодромах. Кто еще принимал участие в разработке суперкара Rossa, и какие у машины могут быть перспективы в России — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, может ли суперкар Rossa пойти в серийное производство.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий