Мужчина на Mercedes дважды протаранил Renault Logan и набросился на водителя с ножом

В Екатеринбурге водитель Mercedes дважды врезался в Renault Logan, пропускавший пешеходов на переходе, и набросился на его водителя с ножом. Об этом сообщаетe1.ru.

Как рассказал изданию водитель Renault Logan по имени Мирзо, он притормозил у пешеходного перехода, расположенного недалеко от школы, чтобы пропустить идущих по нему детей. В этот момент в его машину сзади врезался Mercedes-Benz, а когда водитель Renault подошел к виновнику ДТП, протаранил ее еще раз.

«Вышел с ножом лысый парень. Набросился с ножом на меня и девушку, которая со мной ехала. Угрожал. Кричал: «Вызывай кого хочешь, я никого не боюсь», — приводит издание слова водителя Renault.

Очевидцы конфликта вызвали на место происшествия ГИБДД и скорую помощь.

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