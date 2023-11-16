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Мужчина бросил детей с переломами на месте ДТП

В Югре пьяный мужчина устроил ДТП и бросил детей в машине на месте аварии

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Агентство «Москва»

Мужчина бросил детей с переломами на месте ДТП, которое устроил сам, сев пьяным за руль в Югре. Об этом сообщает Ural Mash.

По данным канала, мужчина посадил в автомобиль своих дочерей, учениц второго и седьмого классов. Затем он заехал в алкомаркет. На дороге Урай — Половинка мужчина не справился с управлением и машина улетела в кювет. Потом он вышел из автомобиля и затаился в кустах, оставив раненых детей. Старшая сама разбила стекло, помогла младшей выбраться из машины — им пришлось идти по трассе и просить помощи. Люди вызвали «скорую», а когда нашли отца, он заявил, что это не его дочери.

У школьниц диагностированы сотрясения и переломы. Мужчина заявил, что после ДТП потерял память. На него заведено уголовное дело за оставление в опасности.

До этого стало известно, что лихач на Lada Granta темного цвета наехал на охранника в казанском технополисе «Химград» и протащил его на капоте 200 метров. После этого вернул его на место. О том, получил ли охранник какие-либо повреждения в результате наезда автомобиля, не сообщается.

Ранее в Перми гаишники обстреляли из автомата ВАЗ нарушителя и ранили пассажира.

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