«Моторинвест» может начать выпуск автомобилей с ДВС

На заводе «Моторинвест» в Липецкой области, где собираются электромобили Evolute, могут начать выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замгендиректора предприятия Сергея Мамонтова.

«Может быть, все возможно, а почему нет? Потому что производство у нас мобильное, мы в любой момент можем перевооружиться, и у нас в планах здесь построить вообще еще один цех. Все, что приносит прибыль — почему нет?» — сказал Мамонтов в ответ на вопрос о возможности выпуска на предприятии машин с ДВС.

Мамонтов отказался обсуждать сроки запуска производства машин с ДВС и их модельный ряд.

Налаживание на заводе мелкоузловой сборки автомобилей будет зависеть от объема продаж, востребованности той или иной модели, рассказал Мамонтов.

«Из-за ста, из-за тысячи, из-за десяти тысяч смысла нет этим всем заниматься», — отметил он.

Сборка электромобилей под маркой Evolute началась в Липецкой области в 2022 году с седана Evolute i-Pro. Затем на конвейер завода встал кроссовер i-Joy. В ноябре 2023 года там стали выпускать еще один кроссовер i-Sky.

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