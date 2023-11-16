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В России начали сворачивать параллельный импорт машин

«Автостат»: параллельный импорт был временной мерой, и его сворачивают

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Бизнес, связанный с поставками в Россию автомобилей по параллельному импорту, начинают сворачивать. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азата Тимерханова.

«Теперь же мы видим, что автопром более-менее восстановился, дилеры переориентировались на китайские марки, поэтому параллельный импорт, по всей видимости, начинают понемногу сворачивать, что выглядит вполне логично. К тому же его доля в общих продажах новых легковых автомобилей не очень высока — ежемесячно она находится в диапазоне 10 - 15%», — рассказал изданию Тимерханов.

Параллельный импорт вводился правительством как временная мера, в момент, когда многие зарубежные автопроизводители прекратили поставки машин, а их заводы остановились из-за введенных санкций и перебоев с поставками комплектующих. Он поддерживал рынок в период восстановления производства и сокращения дилерских запасов от прежних поставок, напомнил эксперт.

Ранее стало известно, что в октябре рекордно снизился ввоз автомобилей из Японии в РФ.

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