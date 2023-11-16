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МЧС готовится развернуть на трассах пункты обогрева для автомобилистов

МЧС планирует развернуть на трассах 350 пунктов обогрева для автомобилистов

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Dizzy_Studio/Shutterstock

По информации, полученной от пресс-службы МЧС РФ агенством ТАСС, ведомство готово к установке 350 пунктов обогрева на российских дорогах. Глава МЧС Александр Куренков отметил, что был определен порядок и сроки предоставления информации о опасных участках дорожного движения, где необходимо в кратчайшие сроки развернуть пункты обогрева и питания.

В настоящее время у МЧС России имеется более 220 мобильных и 130 подвижных подразделений, а также высокопроходимая техника.

Для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации на зимних трассах были подготовлены различные средства, включая снегоболотоходы, автоцистерны, мобильные пункты обогрева и жизнеобеспечения. В случае неблагоприятного прогноза погоды они будут заранее размещаться на сложных участках дорог. В этих пунктах будут установлены генераторы электричества, предусмотрена питьевая вода и аптечки.

МЧС отметило, что особенностью мобильных пунктов обогрева является их способность быстро доставляться в любую точку автомобильной трассы и развертываться в течение нескольких часов.

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