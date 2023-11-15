Эксперт объяснил, почему залежавшиеся на складах иномарки не продают со скидкой

Сегодня на российских складах остается большое количество иномарок, производители которых покинули РФ в 2022 году, однако скидки на эти машины предоставляются в редких случаях. По словам автоэксперта Владимира Сажина, которые приводит Общественная служба новостей, это связано с дефицитом комплектующих.

«Это Шкода, Ауди, Хендэ. Автомобили эти еще можно купить, причем люксовых моделей, но что касается снижения цен, она снизится только после того, как у нас основная масса запчастей и комплектующих будет производиться здесь», — указал эксперт.

Он добавил, что сейчас данные автомобили не попадают под гарантийное и техническое обслуживание.

Директор направления автомобилей с пробегом маркетплейса Fresh Максим Солодовник до этого рассказал, как понять, что нужно срочно продавать машину. По его словам, необходимо обращать внимание на признаки, свидетельствующие о скором износе авто, такие как появление ржавчины в нескольких местах на кузове, частые визиты в сервис из-за проблем в работе электроники, пневмоподвески, систем полного привода и других критически важных узлов.

Также Солодовник объяснил, как правильно торговаться при покупке подержанного автомобиля. По его словам, не стоит пытаться снизить его цену по телефону до осмотра.

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