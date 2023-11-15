В Астрахани уволили начальника отдела ДПС, стрелявшего из автомобиля

Заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Астраханской области — начальника отдела ДПС Александра Канунникова уволили после публикации видео, на котором он стреляет из пистолета из окна автомобиля. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве сообщили, что оперативники собственной безопасности УМВД России по региону провели служебную проверку, после которой «по отрицательным основаниям» был уволен заместитель начальника областной Госавтоинспекции. Его имя и фамилия не называются.

В ходе проверки они установили, что он находился в отпуске за пределом астраханской области, где «совершил проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел».

В ноябре в сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на Канунникова, находясь на переднем пассажирском сидении автомобиля делает несколько выстрелов из пистолета.

До этого сообщалось, что бывшего гаишника из Дагестана обвинили в помощи автоподставщику.

Ранее водитель Toyota обстрелял гаишников из фейерверка во время погони.