Toyota впервые показала кроссовер Crown Signia

Компания Toyota представила гибридный кроссовер Crown Signia для североамериканского рынка. Продажи автомобилей стартуют летом 2024 года, объявила пресс-служба производителя.

Toyota Crown Signia получила гибридную силовую установку на базе 2,5-литрового четырехцилиндрового мотора с двумя электродвигателями, суммарная мощность установки составляет 243 л.с. Система полного привода входит в базовое оснащение модели.

Автомобиль будет доступен в двух комплектациях. В список оснащения входят 21-дюймовые диски, беспроводная зарядка для смартфона, два экрана диагональю 12,3 дюйма, комплекс систем безопасности с адаптивным круиз-контролем и системой помощи при смене полосы движения, кожаная отделка сидений, панорамная крыша и прочие опции. Новинка станет второй моделью в семействе Crown в США после седана и 19-й электрифицированной моделью на местном рынке.

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