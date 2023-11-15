В Петербурге неизвестные избили гражданина Йемена, требуя отдать Mercedes

В Санкт-Петербурге двое неизвестных в масках напали на гражданина Йемена, требуя ключи от автомобиля Mercedes-Benz. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

Инцидент произошел в ночь на 15 ноября на проспекте Обуховской Обороны. 42-летний иностранец, который работает управляющим сетью гостиниц в Петербурге, возвращался домой. По предварительным данным, двое в масках напали на мужчину и избили, требуя у него отдать ключи от автомобиля Mercedes-Benz E-Klasse.

Нападавших спугнули случайные прохожие, неизвестные скрылись на черном внедорожнике и уехали в сторону улицы Бабушкина. Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Другие подробности инцидента не уточняются.

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