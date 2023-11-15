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Дилеры опровергли блокировку иномарок во время подключения к сервисным приборам

РОАД опровергла информацию о блокировке иномарок, ввезенных в Россию

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) не подтвердили распространившуюся в СМИ информацию о якобы возникших случаях блокировки в автосервисах электроники иностранных автомобилей, ввезенных в Россию путем параллельного импорта. Об этом «Газете.Ru» сообщила официальный представитель РОАД Вера Павлова.

«Мы не можем подтвердить такие случаи, ведь оборудование сертифицировано у официальных дилеров. Да, есть сложности после отключения обслуживания брендов недружественных стран, но с ними справились и сейчас клиенты получают услуги в полной мере», — объяснила Павлова.

Как сообщала газета «Известия» со ссылкой на свои источники в автобизнесе, владельцы ввезенных в Россию автомобилей начали сталкиваться со случаями блокировки при подключении к несертифицированному диагностическому оборудованию. По словам собеседников издания, проблема коснулась машин марок BMW, Mercedes-Benz и Renault. Диагностическое оборудование обменивается кодами с автомобилем при подключении, если данные не совпадают, то машина блокируется, сказал корреспонденту газеты представитель одного из дилерских центров.

Ранее стало известно, что в России могут рекордно вырасти продажи авто с пробегом.

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