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Новая Toyota Camry оказалась модернизированной версией прежней модели

Toyota отказалась выпускать новую Camry с традиционными моторами

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Toyota

Японская компания Toyota официально представила новое поколение седанов Toyota Camry. По данным пресс-службы, продажи автомобиля начнутся в начале 2024 года.

Автомобиль построен на платформе Toyota New Global Architecture (TNGA), которая лежит в основе прежней модели. У седана увеличен передний свес, появились новые капот, фары С-образной формы и решетка радиатора. В салоне установлена новая передняя панель, трехспицевый мультируль, новые центральный тоннель и сиденья. В базовой комплектации предусмотрена цифровая приборная панель и мультимедийная система.

Двигателей V6 больше не будет, как и турбированных бензиновых моторов. Вместо них автомобиль будет комплектоваться гибридными силовыми установками. Первая сочетает 2,5-литровый бензиновый мотор и два электродвигателя, которые крутят передние колеса. Суммарная мощность составляет 228 л.с. Коробка передач — вариатор. Вторая модификация с тем же бензиновым двигателем, но электрических моторов уже три, один из которых вращает задние колеса, делая Camry полноприводной. В сумме установка выдает 235 л.с.

В оснащение автомобиля входит беспроводное зарядное устройство для смартфонов, аудиосистема JBL с девятью динамиками, подогрев и вентиляция сидений, система кругового обзора, функция удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль и другое.

Ранее сообщалось, что стартап Lucid сделает конкурента для пикапа Tesla Илона Маска.

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