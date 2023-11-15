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В России снизились цены на подержанные автомобили

«Коммерсантъ»: автодилеры сообщают, что в России дешевеют машины с пробегом

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Виталий Аньков/РИА Новости

Автодилеры сообщают, что в России дешевеют машины с пробегом — таким образом бизнес пытается поддержать спрос россиян на авто на фоне повышения ключевой ставки Центробанком. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

«Ситуация сложная. Дилеры снижают цены на автомобили с пробегом и делают клиентам интересные предложения, чтобы взбодрить спрос», — заявил директор по продажам автомобилей с пробегом «Автодома» и «Автоспеццентра» Владимир Жолобов.

Он добавил, что в данный момент спрос на автомобили заметно ниже, чем в за период с мая по июнь 2023 года, и чаще всего продаются автомобили, ввезенные в Россию по параллельному экспорту. Его коллега, директор направления автомобилей с пробегом Fresh Максим Солодовник считает, что интерес россиян к подержанным автомобилям возрастет к декабрю, согласно общей тенденции традиционного роста интереса к покупке машины ближе к Новому году.

До этого житель Костромы заплатил 1 млн рублей за несуществующую машину, поверив отзывам в интернете.

Ранее стало известно, что в России ожидается рекордный рост продаж автомобилей с пробегом.

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