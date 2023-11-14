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Угонщик протаранил машину ГИБДД во время погони со стрельбой

В Ростовской области со стрельбой задержали водителя, протаранившего машину ГИБДД

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Ростовской области сотрудники ГИБДД после преследования задержали 27-летнего жителя Крыма, который угнал автомобиль и в ходе погони протаранил патрульную машину. Об этом сообщается на официальном сайте областного управления МВД.

Об угоне машины заявил автовладелец из поселка Матвеев Курган. Он оставил машину с ключами в замке зажигания и не обнаружил ее на месте. Вскоре сотрудники ГИБДД увидели автомобиль с угонщиком на дороге.

«Возле села Ряженого стражам правопорядка удалось заблокировать машину с нарушителем, однако он, пытаясь скрыться, совершил столкновение со служебным автомобилем, после чего съехал в поле», — отмечается в сообщении полиции.

Когда нарушитель остановился, полицейские попытались задержать его, однако он поехал дальше. В результате один из полицейских открыл огонь по колесам автомобиля. Угонщик с признаками опьянения был задержан.

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