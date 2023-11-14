На бывшем российском заводе Toyota организуют выпуск беспилотников

Производства по разработке и выпуску беспилотных летательных аппаратов планируют разместить на территории ОЭЗ «Санкт-Петербург» в Шушарах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Алексея Зырянова. Раньше здесь находился российский завод Toyota.

«Что касается тойотовских территорий, то там планируется достаточно широкий спектр организаций. Город работает над созданием нового кластера беспилотников. Сейчас идет достаточно серьезная работа, создается научно-производственный центр. Все отрасли, которые обслуживают эту сферу, будут размещаться в особой экономической зоне», - сказал он.

В конце марта 2023 года Минпромторг объявил, что завод Toyota в Санкт-Петербурге перешел под контроль подведомственного ему ФГУП «НАМИ». В январе Toyota завершила процесс сокращения сотрудников предприятия.

До этого стало известно, что на предприятии могут наладить выпуск электромобилей e-Neva, разработкой которого занимается российский производитель вооружений «Алмаз-Антей».

Ранее сообщалось, что концерн «Алмаз-Антей» рассматривает возможность выпуска тягачей БАЗ на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге.