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Бывший дизайнер Audi помог BYD сделать конкурента Tesla

BYD анонсировала кроссовер Sea Lion 07 в преддверии автосалона в Гуанчжоу

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BYD

Китайский автопроизводитель BYD покажет на автосалоне в Гуанчжоу кроссовер Sea Lion 07. Дизайн новинки разработан под руководством Вольфганга Эггера, который ранее работал в Audi, а теперь занимает пост главного дизайнера BYD. Об этом сообщает CarNewsChina.

Электромобиль входит в семейство Ocean и представляет собой серийную версию концепта Ocean-X. В его основе — платформа BYD 3.0, на которой также построен кроссовер Song L. Подробных технических характеристик новинки производитель не приводит. Предполагается, что на китайском рынке BYD Sea Lion 07 составит конкуренцию американскому Tesla Model Y.

В 2023 году BYD планирует реализовать 3 млн автомобилей, а по итогам октября ее продажи превысили 308 тыс. машин.

Ранее стало известно, что в Китае показали Tank 700.

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