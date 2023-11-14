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В России вырос спрос на компактные автомобили из Японии

«Известия»: россияне стали больше заказывать малолитражных авто из Японии

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Виталий Аньков/РИА Новости

Поток японских автомобилей в Россию снова вырос после резкого сокращения импорта в конце лета. Теперь к нам везут малообъемные модели автомобилей. Об этом сообщают «Известия».

«Акцент потребителей сместился в сторону небольших седанов, кроссоверов и компакт-вэнов с объемом двигателя 1,5–1,9 л. Таких машин достаточно много в линейке Suzuki и Honda. Не подпадающие под санкции модели есть также у компаний Toyota и Nissan, — отметил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Запрет на экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л и гибридных машин вступил в силу в Японии 9 августа. Решение об ограничениях было принято 28 июля в рамках очередного пакета антироссийских санкций. Под ограничения попали как новые автомобили, так и машины с пробегом, а также шины для грузовиков, автокресла, автозамки и прочее. При этом поставки новых автомобилей в Россию из Японии были прекращены еще в 2022 году.

Дилеры ожидают, что японские автомобили в РФ продолжат дорожать после запрета на ввоз. При этом попавшие под запрет японские автомобили на российском рынке займут машины китайских марок.

Ранее стало известно, что в России появились новые модели автомобилей Toyota Vios и MG RX8.

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