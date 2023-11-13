Тюменец угнал машину, чтобы прокатить девушку по ночному городу

В Тюмени сотрудники ГИБДД остановили Lada Granta с девушкой и молодым человеком, который угнал машину, чтобы покатать свою спутницу по ночному городу. Об этом сообщает областное управление МВД.

Водитель признался полицейским, что у него нет водительских прав и машина ему не принадлежит. Он выпивал в компании, где находился автовладелец, а когда тот ушел домой, обнаружил ключи от автомобиля.

«Заметив это, злоумышленник решил воспользоваться легковушкой и предложил девушке прокатиться по ночному городу. Автомобиль изъят и будет возвращен законному владельцу», — отмечается в сообщении полиции.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Подозреваемый отпущен под обязательство о явке. Также в его отношении составлен протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. За вождение без прав ему грозит штраф в 30 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток.

Ранее в Волгоградской области мужчина помог автовладельцу завести машину, а затем угнал и разбил ее.