Россиянин помог автовладельцу завести машину, угнал и разбил ее

В Дубовке Волгоградской области сотрудники ГИБДД задержали 37-летнего мужчину, который помог владельцу Lada завести машину и уехал на ней. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

Инспекторы попытались остановить подозрительный ВАЗ-21099, но его водитель попытался скрыться. В ходе погони он вылетел в кювет и опрокинулся. При проверке выяснилось, что 37-летний мужчина с признаками опьянения не имеет водительских прав и документов на машину. От медосвидетельствования он отказался. Также выяснилось, что ВАЗ был угнан.

«Накануне вечером мужчина, проходя мимо одного из домов увидел, что гражданин безуспешно пытается завести свой автомобиль ВАЗ-21099. Подозреваемый решил помочь запустить транспортное средство. Сев за руль, он предложил хозяину подтолкнуть автомобиль и когда он завелся, поехал кататься», — уточняется в сообщении полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об угоне. По факту отказа водителя от освидетельствования собраны административные материалы, которые передадут в суд.

Ранее в Челябинске сняли на видео теленка и барана, которые ехали в салоне Lada.