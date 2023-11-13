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Tesla запретила продавать пикапы Cybertruck в течение года после покупки

Компания Tesla будет штрафовать за перепродажу пикапов Cybertruck

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Robert Hanashiro/USA TODAY/Reuters

Владельцам электрических пикапов Tesla Cybertruck будет запрещено продавать их в течение года после покупки. Об этом сообщает Business Insider.

По данным издания, на сайте Tesla появилась обновленная редакция пользовательского соглашения. Согласно документу, покупатели Tesla Cybertruck обязываются не перепродавать пикапы в течение первого года владения. У тех, кто нарушит условия, Tesla может потребовать через суд $50 тыс. или всю прибыль, полученную в результате сделки. Кроме того, Tesla может внести таких клиентов в черный список и отказаться продавать им свои автомобили в будущем.

Продать пикап Cybertruck можно только в случае непредвиденных обстоятельств. В этой ситуации нужно уведомить саму Tesla, которая станет приоритетным покупателем и выкупит машину по покупной цене с вычетом 25 центов за каждую милю пробега и компенсации износа. Если предложение не заинтересует представителей Tesla, то они могут разрешить продать Cybertruck на вторичном рынке.

В Tesla заявляли, что цена Cybertruck будет начинаться от $39,9 тыс. По данным издания, цена может измениться, а продажи пикапов стартуют 30 ноября этого года.

Ранее в сети появился первый в мире обзор Tesla Cybertruck на русском языке.

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