В Перми самосвал сбил женщину и проехал над ней, не раздавив

В Перми самосвал сбил женщину на пешеходном переходе и проехал над ней, не задев колесами. Об этом сообщает Telegram-канал «Пермь №1» и публикует видеозапись инцидента.

Наезд произошел на улице Карпинского. По предварительным данным, пострадавшая отделалась испугом. На кадрах видно, что женщина переходила улицу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Несмотря на это, водитель самосвала продолжил движение и пешеход оказалась под грузовиком, не попав под колеса.

После того, как водитель другой машины подал звуковой сигнал, грузовик остановился. Собравшиеся на месте происшествия прохожие помогли пострадавшей подняться на ноги и отвели ее на обочину. О том, привлечен ли водитель самосвала к ответственности, не сообщается.

Ранее в Ставрополе сотрудники ГИБДД задержали водителя самоходной автобусной остановки.