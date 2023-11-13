Появился новый способ мошенничества при продаже автомобилей с пробегом

В 2023 году в России среди мошенников, которые предлагают привезти автомобиль на заказ, распространилась схема с требованием предоплаты. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по подбору автомобилей и автор YouTube-канала AvtoRevizorro Кирилл Чернов.

По словам Чернова, аферисты под различными предлогами просят оплатить стоимость машины полностью, либо внести задаток в размере 5-10%.

«У таких мошенников очень хорошо развита социальная инженерия, они действуют по особым скриптам и протоколам. То есть они в курсе, как разводить других людей. Обезопасить себя от этого очень тяжело, нужно быть глубоко погруженным в процесс параллельного импорта, понимать его механику, знать о нужных документах, потому что все делается дистанционно», — рассказал автоэксперт.

Если мошенникам удалось убедить клиента внести предоплату, они стараются получить еще больше денег, предлагая кредиты, рассрочки и скидки. Преступники могут действовать под именем известных фирм, дилеров и популярных блогеров, предупредил собеседник.

Высокий спрос на покупку автомобилей из других стран притягивает большое количество аферистов, которые стремятся нажиться на сделках с автомобилями. Подробнее о таких схемах — в материале «Газеты.Ru».

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