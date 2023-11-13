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Запчасти для премиальных автомобилей в России подорожали на 8% за месяц

C сентября по октябрь цена запчастей для машин премиум-класса выросла на 8%

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Наталья Горшкова/РИА «Новости»

Средняя стоимость запчастей по страховой корзине для автомобилей премиум-класса выросла в России на 7,7% с сентября по октябрь 2023 года, сообщает маркетинговое агентство НАПИ со ссылкой на анализ предложения агрегаторов на оригинальные запчасти.

По его данным, средняя цена колесных дисков для премиальных машин выросла на 14,5%, задних бамперов — на 19,8%, задних крыльев — на 13,4%, подушек безопасности — на 15,9%.

Капоты и зеркала заднего вида подорожали за месяц на 11,4% и 11,7% соответственно — до 221,4 тыс. рублей и 68 тыс. рублей за деталь соответственно. Передние бамперы выросли в цене на 15,3% (до 145,3 тыс. рублей), правые передние двери — на 13,9% (до 240,7 тыс. рублей).

В страховую корзину включены детали, которые чаще всего используются при восстановлении автомобилей после ДТП.

Ранее эксперт перечислил надежные автомобили в бюджете 500 тыс. рублей.

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