Названы автомобили, которые россияне чаще всего оставляют в залог

Чаще всего при оформлении кредитного займа россияне оставляют в залог автомобили марки Hyundai. Об этом говорится в исследовании сервиса автозаймов CarMoney, предоставленном «Газете.Ru».

«В 2023 году наиболее популярным обеспечением по автозаймам оказались автомобили Hyundai. Они потеснили прежнего лидера Kia, однако вместе две корейские марки все еще составляют около 18% в общем числе автозалогов в России», — отмечается в исследовании.

По данным сервиса, за 9 месяцев 2023 году доля Hyundai среди залоговых автомобилей составила 9,8% против 9,2% в 2022 году. На Kia, занявшую второе место, пришлось 8,1% залоговых машин. За ней следует Volkswagen (6,3%) и Toyota (6,1%).

Российская марка Lada (6,1%) в 2023 году поднялась с седьмого на шестое место в своеобразном антирейтинге заемщиков. За ней следуют Nissan, Renault, Chevrolet и Skoda.

Кроме того, в 2023 году стремительно увеличилось число закладываемых машин китайских марок — рост в этой категории составил 33,2% год к году, подсчитали эксперты.

Рейтинг составлен на основе анализа более 15 тыс. залоговых сделок, что составляет более половины от числа займов под залог автомобиля, которые россияне оформили в январе—сентябре.

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