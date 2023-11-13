Россиянам рассказали, как не купить фальшивый полис ОСАГО

В России около 20% продаваемых полисов ОСАГО являются поддельными. Об этом «Газете.Ru» рассказал судебный автоэксперт центра финансовых экспертиз Роскачества Семен Кравченко. Если в ваш автомобиль въехал владелец фальшивого полиса «автогражданки», добиться возмещения можно через суд.

«В случае ДТП потерпевшему в возмещении ущерба страховой компанией будет отказано, но он может обращаться в суд для возмещения стоимости ремонта авто к виновнику ДТП. После суда виновника ждет возмещение стоимости ремонта, причем как в добровольном, если виновник готов все возместить, так и в принудительном порядке», - заявил Кравченко.

По словам эксперта, обезопасить себя от приобретения поддельного полиса ОСАГО можно несколькими способами. Для начала надо воспользоваться сайтом Российского Союза Автостраховщиков, где нужно проверить номер страхового полиса, его статус, подлинность и правильность указанных данных. Также на портале присутствует калькулятор, с помощью которого можно узнать цену полиса.

Кроме того, при покупке полиса через страхового агента следует зайти на сайт страховой компании и проверить данные сотрудника. Если данные отсутствуют, то перед вами, скорее всего, мошенник, отметил Кравченко. Также при заключении и оплате полиса онлайн обязательно необходимо удостоверится, куда переводятся деньги и за что. В коде СМС должно говориться про оплату, а не перевод.

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