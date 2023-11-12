Сборку автомобилей Aurus запустили еще в одной стране

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) запустили сборку автомобилей Aurus, автомобили начали выпускать на производственной площадке в Абу-Даби. Об этом рассказал вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает ТАСС.

Первой моделью, сборка которой стартовала в ОАЭ, стал седан Aurus Senat. По словам Мантурова, в будущем планируется наладить выпуск кроссоверов Komendant, а также открыть для местных покупателей салон по продаже и кастомизации автомобилей Aurus. Вице-премьер добавил, что присутствие бренда Aurus на Ближнем Востоке будет постепенно расширяться.

Производство обновленных люксовых седанов Aurus Senat в России планируется начать в мае 2024 года, рассказывал Мантуров. Senat был представлен в конце весны 2021 года, модель запустили в серийное производство на заводе Ford Sollers в Елабуге. В конце ноября 2022 года там же было запущено производство внедорожников Aurus Komendant. Автомобиль получил девять вариантов цвета кузова и семь видов отделки интерьера, он оснащен двигателем V8 мощностью 598 л.с. с двойным турбонаддувом.

Ранее стало известно, что «Газпром» может купить долю в Aurus.