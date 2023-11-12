Восемь человек пострадали в ДТП с тремя машинами под Вологдой

Восемь человек, включая двух детей, пострадали в результате ДТП в Вологодской области. Об этом сообщили в областном главке МВД, передает ТАСС.

Авария произошла на 20-м км автодороги Вологда — Ростилово. По предварительным данным, водитель Nissan Gloria, поворачивая налево в сторону поселка Васильевское, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Lada Granta, которую после удара отбросило на Toyota Prius. Пострадали пять человек, которые находились в салоне Nissan, и трое из Lada.

Пятеро взрослых доставлены в Вологодскую областную клиническую больницу с различными травмами. Также госпитализированы двое детей: у двухлетнего мальчика диагностированы перелом затылочной кости черепа, ушиб головного мозга и легкого; у четырехлетнего ребенка выявлены ушиб колена и сотрясение головного мозга. Как уточняет агентство «Вологда Регион», водитель Nissan получил сотрясение мозга, а водитель Lada — закрытую черепно-мозговую травму, ушиб ребер и сотрясение мозга.

Ранее в Приморском крае кабину грузовика расплющило в ДТП.