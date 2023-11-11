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Chrysler выпустит первый в своей истории электромобиль

Концептуальный кроссовер Chrysler Airflow станет серийным в 2025 году

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Stellantis

Американская компания Chrysler выпустит свой первый электромобиль в 2025 году. Об этом сообщает carbuzz.com со ссылкой на генерального директора бренда Кристин Фьюэлл.

По ее словам, это будет двухрядный кроссовер, в основе которого лежит концепт Airflow, представленный в 2022 году. Прототип построен на платформе STLA Large, автомобиль получил два электромотора мощностью по 204 л.с. и систему полного привода. Запас хода — от 560 до 640 км. Также машина оборудована фирменным автопилотом STLA AutoDrive третьего уровня.

В салоне Chrysler Airflow установлены четыре раздельных кресла, а также отдельные экраны с веб-камерами для каждого пассажира. Всего мониторов шесть, включая четыре на передней панели.

До этого стало известно, что Changan начинает предварительные продажи гибридного кроссовера Qiyuan Q05 в Китае. Автомобиль Qiyuan A05 относится к сегменту компактных кроссоверов. Силовая установка – гибридная система, состоящая из 1,5-литрового бензинового мотора мощностью 110 л.с. и одного электродвигателя с отдачей 190 л.с.

Ранее сообщалось, что купе Honda Prelude появится на рынке Европы в 2025 году.

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