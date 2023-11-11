Changan назвал цены на кроссовер Qiyuan Q05

Автопроизводитель Changan начинает предварительные продажи гибридного кроссовера Qiyuan Q05 в Китае. Об этом сообщает autohome.com.cn. Цены — от 129,9 до 159,9 тыс. юаней (1,7-2,1 млн рублей по текущему курсу на момент публикации).

Автомобиль Qiyuan A05 относится к сегменту компактных кроссоверов. Его длина составляет 4539 мм, а колесная база — 2656 мм. Силовая установка – гибридная система, состоящая из 1,5-литрового бензинового мотора мощностью 110 л.с. и одного электродвигателя с отдачей 190 л.с. Емкость аккумулятора — 9,07 кВт.ч. Максимальный запас хода только на электротяге составляет 60 км, а в гибридном режиме — 1150 км. Средний расход топлива на 100 км — 5,3 л.

Автомобиль комплектуется 17- или 18-дюймовыми колесными дисками. В салоне на передней панели установлен большой экран мультимедиа. Кроме того, кроссовер получил трехспицевое рулевое колесо со скошенной нижней частью, беспроводное зарядное устройство для смартфонов.

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