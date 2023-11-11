На рынке может появиться дешевый электромобиль Volkswagen

Компания Volkswagen может в ближайшее время вывести на рынок недорогой электромобиль. Об этом сообщает insideevs.com со ссылкой на старшего вице-президента Volkswagen Group и главу отдела стратегии бренда Volkswagen (VW) в Северной Америке Рейнхарда Фишера.

По словам топ-менеджера, новая модель электромобиля может появиться на рынке в ближайшие четыре года. Ее цена не превысит $35 тыс. (3,2 млн рублей по текущему курсу на момент публикации). Не исключено, что модель будет построена на платформе MEB Entry, которая лежит в основе хетчбэка Volkswagen ID.3.

Volkswagen планирует наладить производство на одном из своих заводов в США или Мексике. Там же будут выпускаться и тяговые батареи.

До этого стало известно, что компания BYD официально представила новый кроссовер Fang Cheng Bao Bao 5. Кроссовер оборудовали гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 195 л.с. и двух тяговых электромоторов (по одному на каждой оси). Запас хода Fang Cheng Bao Bao 5 — 1200 км.

Ранее в сети появились изображения нового Subaru Forester.