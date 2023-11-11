Движение по трассе в Воронежской области открыли в обоих направлениях

Движение транспорта на автомобильной трассе М-4 «Дон» в Воронежской области открыто в обоих направлениях после произошедшего там накануне ДТП. Об этом сообщает «Автодор».

«Движение по М-4 «Дон» на 662 км открыто в обоих направлениях», — указано в сообщении.

Ранее в компании информировали о восстановлении движения транспорта в сторону Москвы.

10 ноября представитель ГУМВД по Воронежской области сообщил РИА Новости, что дорожно-транспортное происшествие произошло в Павловском районе около 15:00 мск на 662-м километре трассы «Дон». Движение на дороге в связи с этим было приостановлено.

Также накануне сообщалось, что в подмосковном Серпухове четыре человека пострадали в ДТП с участием автомобиля скорой помощи и кроссовера Haval. В результате происшествия пострадали 15-летняя девочка, 2 фельдшера и водитель, находящиеся в салоне медицинской машины.

Ранее и.о. главы Подольска исключил версию теракта из возможных причин обрушения моста через Пахру.