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В Китае показали новый кроссовер Fang Cheng Bao Bao 5

BYD представил новый гибридный кроссовер Fang Cheng Bao Bao 5

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Компания BYD официально представила новый кроссовер Fang Cheng Bao Bao 5. Об этом сообщает carnewschina.com. В Китае автомобиль будет стоить от 289,8 до 352,8 тыс. юаней (от 3,65 до 4,45 млн рублей по курсу на момент публикации).

Модель построена на новой платформе DM-o (Dual Mode Off-road). Длина машины составляет около 5 метров, а колесная база — 2,8 метра. В салоне автомобиля установлены три больших экрана — два 12,3-дюймовых перед водителем и передним пассажиром и один 15,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы по центру.

Кроссовер оборудовали гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 195 л.с. и двух тяговых электромоторов (по одному на каждой оси). Запас хода Fang Cheng Bao Bao 5 — 1200 км. От 0 до 100 км кроссовер разгоняется за 4,8 с. Расход топлива на 100 км пути составляет 7,8 л.

Ранее сообщалось, что концерн Changan начал продажи новых хетчбэков Avatr 12.

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