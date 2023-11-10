На опрос россиян, нравится ли им дорожное движение в стране, потратят 68 млн рублей

Дирекция федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения» потратит 68,4 млн рублей на проведение социологических опросов россиян об их удовлетворенности дорожным движением в 2024 году, выяснила «Газета.Ru».

Согласно техзаданию по проведению социсследования (есть в распоряжении «Газеты.Ru»), подрядчик должен будет провести ежемесячные телефонные опросы водителей, пассажиров и пешеходов на тему того, насколько им нравится организация дорожного движения в стране.

«Интервьюер ведет себя так, чтобы фиксировать подлинную, а не подсказанную позицию респондентов, что означает: полностью исключить какие-либо подсказки во время интервью; адекватно оценивать ответы, идентифицируя их с вариантами ответов на вопросы анкет; строго следовать вопросам анкеты», — отмечается в техзадании.

Ежемесячные опросы необходимо проводить среди 1,6 тыс. респондентов с полной записью разговора. В конце года должен быть сформирован итоговый отчет по результатам полевого исследования, в том числе с разбивкой по регионам, говорится в задании.

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