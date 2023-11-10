Глава Подольска исключил версию теракта из возможных причин падения моста

После обследования автодорожного моста, обрушившегося в городском округе Подольск в Московской области, эксперты исключили террористический акт из возможных причин произошедшего. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности главы Подольска Григорий Артамонов.

«Вместе с профильными специалистами и представителями оперативных служб осмотрели объект. По типу повреждений эксперты сразу исключили возможность террористического акта. Точные причины сейчас выясняются», — написал чиновник.

Артамонов также сообщил, что доложил о происшествии губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Тот поручил муниципалитетам и «Мосавтодору» обследовать все мостовые конструкции на территории области, добавил и.о. главы Подольска.

Автодорожный мост через реку Пахра с проезжавшим по нему автомобилем Skoda Fabia обрушился в деревне Кутьино. Водитель автомобиля, 60-летняя женщина, получила травмы и была госпитализирована.

Ранее стало известно, что по факту обрушения автодорожного моста в Подольске возбуждено уголовное дело.