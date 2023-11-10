Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Подольска исключил версию теракта из возможных причин падения моста

После обрушения моста с машиной в Московской области обследуют все мосты

close
100%
Антон Кравченко/Типичный Подольск/VK

После обследования автодорожного моста, обрушившегося в городском округе Подольск в Московской области, эксперты исключили террористический акт из возможных причин произошедшего. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности главы Подольска Григорий Артамонов.

«Вместе с профильными специалистами и представителями оперативных служб осмотрели объект. По типу повреждений эксперты сразу исключили возможность террористического акта. Точные причины сейчас выясняются», — написал чиновник.

Артамонов также сообщил, что доложил о происшествии губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Тот поручил муниципалитетам и «Мосавтодору» обследовать все мостовые конструкции на территории области, добавил и.о. главы Подольска.

Автодорожный мост через реку Пахра с проезжавшим по нему автомобилем Skoda Fabia обрушился в деревне Кутьино. Водитель автомобиля, 60-летняя женщина, получила травмы и была госпитализирована.

Ранее стало известно, что по факту обрушения автодорожного моста в Подольске возбуждено уголовное дело.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий