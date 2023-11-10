Российский авторынок стал пятым в Европе

Автомобильный рынок России в октябре 2023 года остался на пятом месте. Об этом сообщает autostat.ru со ссылкой на данные национальных ассоциаций автопроизводителей Европы.

На первом месте по продажам автомобилей в Европе стала Германия. В октябре там было продано 218 тыс. 959 машин (+4,9 % к такому же месяцу 2022 года). На втором месте находится Великобритания с показателем 153 тыс. 529 машин (+14,3%). Третий результат показала Франция – 152 тыс. 383 проданных машины (+21,9%). Четвертое место занимает Италия — 139 тыс. 052 машины (+20%).

Россия находится на пятой строчке рейтинга. По итогам октября продажи автомобилей составили 112 тыс. 238 единиц (рост в 2,6 раза).

До этого стало известно, что в октябре 2023 года средневзвешенная цена новой машины снизилась до 2,9 млн рублей. В сентябре средняя цена автомобиля в России составляла 3 млн рублей, в августе — 3,1 млн рублей, а в июле 2,9 млн рублей. По словам аналитиков, снижение показателя связано не с падением стоимости автомобилей на рынке, а с увеличением доли бюджетных моделей, доступных для покупки.

Ранее сообщалось, что в России образовался дефицит автозапчастей для китайских машин.