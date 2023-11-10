Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский авторынок стал пятым в Европе

Автомобильный рынок России остался на пятом месте по объему продаж в Европе

close
100%
AP Photo/David Zalubowski

Автомобильный рынок России в октябре 2023 года остался на пятом месте. Об этом сообщает autostat.ru со ссылкой на данные национальных ассоциаций автопроизводителей Европы.

На первом месте по продажам автомобилей в Европе стала Германия. В октябре там было продано 218 тыс. 959 машин (+4,9 % к такому же месяцу 2022 года). На втором месте находится Великобритания с показателем 153 тыс. 529 машин (+14,3%). Третий результат показала Франция – 152 тыс. 383 проданных машины (+21,9%). Четвертое место занимает Италия — 139 тыс. 052 машины (+20%).

Россия находится на пятой строчке рейтинга. По итогам октября продажи автомобилей составили 112 тыс. 238 единиц (рост в 2,6 раза).

До этого стало известно, что в октябре 2023 года средневзвешенная цена новой машины снизилась до 2,9 млн рублей. В сентябре средняя цена автомобиля в России составляла 3 млн рублей, в августе — 3,1 млн рублей, а в июле 2,9 млн рублей. По словам аналитиков, снижение показателя связано не с падением стоимости автомобилей на рынке, а с увеличением доли бюджетных моделей, доступных для покупки.

Ранее сообщалось, что в России образовался дефицит автозапчастей для китайских машин.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий