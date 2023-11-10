Владельцы китайских автомобилей в РФ столкнулись с серьезными проблемами

В России возник дефицит запчастей на новые китайские автомобили. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на автоподборщика Артема Зайцева.

«Китайцы оказались не готовы снабжать российский рынок деталями, софтом, техкартами по ремонту, диагностическим оборудованием. Нет нормальных мануалов. Люди не знают, как ремонтировать коробки и моторы. Это не так, как раньше было c Volkswagen, BMW и другими известными марками. Открыл программу и узнал номер у запчасти. С китайцами все иначе. Не у всех дилеров есть нужные детали», — сказал Зайцев.

С января по август текущего года в России было реализовано 283 тыс. автомобилей китайских марок. Всего за девять месяцев в РФ было продано 603,4 тыс. новых легковушек.

Если в январе текущего года продажи китайских машин в стране составляли 17,2 тыс. ед., то в августе они достигли отметки в 61,4 тыс. ед., превысив объем продаж остальных марок на российском авторынке (47,1 тыс. ед.). В модельном рейтинге самыми продаваемыми машинами из КНР стали кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, Geely Coolray, Omoda C5 и Chery Tiggo 4 Pro, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что угонщики могут взломать китайский автомобиль с помощью телефона.