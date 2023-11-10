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Россияне стали ввозить больше автомобилей из Японии

Ввоз автомобилей в РФ через Владивосток растет, несмотря на запрет Японии

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Виталий Аньков/РИА Новости

Число ввезенных через Владивосток автомобилей в адрес физических лиц впервые с августа начало увеличиваться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни.

«По сравнению с рекордным месяцем июнем (30 тыс. автомобилей), в сентябре этот показатель достиг минимума — 8 тыс. автомобилей. В октябре наметилась тенденция к росту, за этот месяц таможенники оформили 10,5 тыс. автотранспортных средств. Сейчас за день в среднем выпускается от 400 до 500 автомобилей для личного пользования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в период с января по октябрь таможня Владивостока оформила 198 тыс. машин, что на 56 тыс. больше, чем за такой же период 2022 года.

Запрет на экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л и гибридных машин вступил в силу в Японии 9 августа. Решение об ограничениях было принято 28 июля в рамках очередного пакета антироссийских санкций. Под ограничения попали как новые автомобили, так и машины с пробегом, а также шины для грузовиков, автокресла, автозамки и прочее. При этом поставки новых автомобилей в Россию из Японии были прекращены еще в 2022 году.

Ранее стало известно, сколько китайских автокомпаний работает в России.

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