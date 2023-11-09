Полиция задержала троих мужчин за драку с инспекторами ДПС

В Кировском районе Санкт-Петербурга двое мужчин попытались отбить водителя грузовика у сотрудников ДПС. Об этом сообщает 78.ru.

Отмечается, что инспекторы ДПС решили проверить грузовой автомобиль в рамках профилактического рейда. Водитель попытался скрыться, началась погоня. Когда лихача удалось становить, ему на помощь прибежали двое неизвестных мужчин. Один из них стал оттаскивать инспектора от патрульного автомобиля.

Всех троих задержали и доставили в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти).

До этого стало известно, что в Москве злостный нарушитель на BMW столкнулся с машиной ГИБДД, пытаясь скрыться от полиции. В результате аварии пострадавших нет, автомобили получили незначительные повреждения. Нарушителя доставили в отдел полиции и составили на него ряд административных протоколов. Выяснилось, что всего за 2023 год задержанный 168 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Ранее в Санкт-Петербурге таксист напал на пассажирку из-за ее красоты.