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Названы российские автомобили, которые дешевеют медленнее всего

НАПИ: пятилетняя Lada 4x4 дешевеет медленнее, чем Granta и Vesta

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LADA

Лидерами по сохранению остаточной стоимости среди популярных российских автомобилей после трех и пяти лет эксплуатации стали «УАЗ Патриот» и Lada 4x4, сообщает маркетинговое агентство НАПИ со ссылкой на данные собственного анализа остаточной стоимости легковых автомобилей.

Согласно исследованию, «УАЗ Патриот» с ценой в 1,7 млн рублей после трех лет эксплуатации сохраняет 82,2% своей стоимости. У Lada 4x4 стоимостью 1 млн рублей этот показатель находится на уровне 77,7%, у Lada Niva за 1,2 млн рублей — 77,2%.

Трехлетняя Lada Granta с остаточной стоимостью в 78,6% первоначальной цены опережает внедорожники той же марки и автомобиль Lada Vesta, который стал аутсайдером списка, сохранив через три года эксплуатации 75,1% первоначальной цены.

После пятилетнего срока меньше всего подешевеет Lada 4x4: классическая «Нива» к этому времени сохраняет 67,4% цены против 64,5% у «Патриота» и 62,4% у Lada Niva.

Сильнее всего подешевеет пятилетняя Lada Vesta, которая сохранит менее 56% первоначальной цены.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что на российском рынке образовался дефицит внедорожников «УАЗ Патриот».

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