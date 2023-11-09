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Mini обновила «заряженный» кроссовер Countryman JCW

Представлен новый Mini Countryman John Cooper Works

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MINI

Принадлежащий BMW бренд Mini представил «заряженный» кроссовер Countryman John Cooper Works. В отличие от показанного ранее стандартного Countryman на электротяге, высокопроизводительная версия кроссовера сохранила двигатель внутреннего сгорания.

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MINI

Под капотом Countryman JCW — 2,0-литровый турбомотор мощностью 300 л.с., автомобиль снабжен полным приводом. Автомобиль способен ускориться до 100 км/ч за 5,4 с, его максимальная скорость ограничена на уровне 250 км/ч.

Mini Countryman JCW получил систему автономного вождения второго уровня, позволяющую водителю убирать руки с руля на скоростях до 60 км/ч. На экране медиасистемы водитель может выбрать один из режимов Mini Experience, создающих атмосферу вождения за счет транслируемых через динамики фоновых звуков. Кроссовер оснащается легкосплавными дисками диаметром 19 или 20 дюймов и усиленными тормозами.

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