В России начнут выпуск обновленного Haval F7

В июле 2024 года в России на заводе Haval в Тульской области начнется производство рестайлинговых кроссоверов F7. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток», который опубликовал снимки автомобиля.

Обновленный Haval F7 получил панорамную крышу, черную обшивку потолка, кнопку «старт» на центральной консоли и электропривод пятой двери, управляемый с брелока. Экраны цифровой приборной панели и мультимедиа-системы увеличились в размерах, изменилась их геометрическая конфигурация. Кроссовер также отличается рулевым колесом круглой формы без нижнего скоса, также на руле появилась кнопка S, увеличивающая отдачу мотора.

Автомобиль оснащен двухлитровым двигателем мощностью 217 л.с. и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Отмечается, что новинка еще не вышла в продажу в Китае, сейчас модель проходит сертификацию.

Кроссоверы F7 и F7x российского производства были обновлены в феврале 2023 года, модели получили бампера и решетку радиатора в новом дизайне, противотуманные фары другой формы и расширенную палитру цветов кузова. Также в базовой комплектации появился 12-дюмовый экран мультимедиа. После октябрьского подорожания F7 стоит от 2,4 млн рублей.

Ранее стало известно, что траты россиян на новые автомобили выросли на 84%.