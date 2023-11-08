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В Москве злостный нарушитель на BMW врезался в машину ГИБДД, пытаясь скрыться

В Москве задержали водителя BMW, который 168 раз за год нарушил ПДД

В Москве злостный нарушитель на BMW столкнулся с машиной ГИБДД, пытаясь скрыться от полиции. Об этом сообщает «МВД Медиа».

На улице Большой Пироговской сотрудники ГИБДД заметили кроссовер BMW, водитель которого грубо нарушил правила дорожного движения. Нарушитель не стал останавливаться по требованию гаишников и попытался скрыться. В Абрикосовом переулке его машину заблокировали патрульными автомобилями. Водитель BMW столкнулся с машиной ГИБДД, после чего его задержали.

В результате аварии пострадавших нет, автомобили получили незначительные повреждения. Нарушителя доставили в отдел полиции и составили на него ряд административных протоколов. Выяснилось, что всего за 2023 год задержанный 168 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

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