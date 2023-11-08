Автоэксперт назвал плюсы исключения ОСАГО из перечня регистрационных документов

Исключение ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации автомобиля, может упростить жизнь автомобилистов, рассказал телеканалу «360» независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

По его словам, такая инициатива связана с планами по автоматизации процесса получения полиса в России.

«Это необходимо для того, чтобы человек мог при покупке нового автомобиля приехать на регистрацию без заключения договора ОСАГО. Сейчас дается 10 дней на регистрацию транспортного средства. При этом сам полис нужно подписывать и с автосалоном, чтобы машина смогла оттуда выехать», — отметил Попов.

Автоэксперт также отметил, что россияне обязаны получать все необходимые документы на свою машину, потому что это их гражданская ответственность, прописанная в Кодексе.

Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект, исключающий ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортных средств. Законопроект об отмене требования предъявлять полис ОСАГО при смене собственника автомобиля в июне этого года внес в Госдуму глава комитета ГД по транспорту Евгений Москвичев. В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что регистрация машины не накладывает на автовладельца обязанности эксплуатировать машину и она может длительное время не использоваться.

Ранее сообщалось, что автовладелец отсудил компенсацию за ремонт машины, разбитой вывеской «ОСАГО 24».