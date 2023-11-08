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Автобренд Tank выпустит новый мощный внедорожник

Great Wall представит в Китае гибридный внедорожник Tank 700 Hi4-T

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Great Wall Motors

Китайский автоконцерн Great Wall представит на автосалоне в китайском городе Гуанчжоу новый внедорожник Tank 700 Hi4-T. Об этом сообщает carnewschina.com.

Длина автомобиля составляет 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Модель представляет собой среднеразмерный внедорожник, который является плагин-гибридной версией ранее выпущенного Tank 700 с двигателем внутреннего сгорания.

Внедорожник Tank 700 Hi4-T оснащается плагин-гибридной силовой установкой на базе 3,0-литрового бензинового турбдвигателя. Мощность мотора составляет 517 л.с.

Презентация нового автомобильного бренда Tank в России состоялась в декабре 2022 года. На рынке предлагаются модели Tank 300 и Tank 500.

Внедорожник Tank 300 оснащается 2,0-литровым мотором (227 л.с. и 381 Нм) и 8-ступенчатым «автоматом». Внедорожник Tank 500 получил 3,0-литровый мотор (354 л.с.) и 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Tank 300 оборудован креслами с массажем, системой камер и датчиков с круговым обзором. Tank 500 получил набор «умных функций», датчиков и камер, а также функцию регулировки климат-контроля для задних пассажиров.

Ранее сообщалось, что в России начались продажи нового седана Geely Emgrand.

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