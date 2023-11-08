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Минпромторг пересмотрел подход к локализации автомобилей

Минпромторг отказался от идеи увеличить баллы за локализацию автокомпонентов

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Минпромторг России в рамках подготовки изменений оценки локализации в автопроме отказался от изначальной идеи перераспределить часть баллов с традиционных операций – штамповки, сварки, окраски и сборки – в пользу новых компонентов. Об этом сообщают «Ведомости».

По данным издания, такая информация содержится в проекте изменений от 2 ноября в постановление №719 от 2015 г., которым регулируются правила локализации промпродукции, выпущенной в России.

Сама балльная система была введена в 2019 году. Она в том числе позволяет компаниям, подписавшим специнвестконтракт (СПИК), претендовать на участие в госзакупках.

Автоконцерн, относительно того, сколько он получил баллов, получает и соответствующие промышленные субсидии, которые в отрасли считают компенсацией утилизационного сбора.

Максимальное количество баллов составляет 7000. Сейчас такие контракты почти у всех заводов в РФ. Текущая шкала включает баллы за сварку кузова, его окраску, штамповку кузовных деталей из российского металла. За все это можно получить максимум 1500 баллов. К примеру, обновленная Lada Vesta получает в совокупности 4500 баллов.

До этого стало известно, что Национальный автомобильный союз (НАС) направил Минпромторгу, ФАС и Банку России письма с просьбой ограничить высокие комиссии дилеров.

Ранее на «Москвиче» заявили о готовности обеспечить чиновников машинами.

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