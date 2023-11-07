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Названа цена самой дорогой Lada Vesta Sportline

Цена самой дорогой Lada Vesta Sportline составила 2,2 млн рублей

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АВТОВАЗ

Стоимость самой дорогой Lada Vesta в версии Sportline Black составила 2,2 млн рублей. Об этом сообщает Autonews, который обратил внимание на опубликованный «АвтоВАЗом» прайс-лист на модель.

От Lada Vesta Sportline автомобиль в комплектации Black отличается легкосплавными колесными дисками черного цвета, черным спойлером на крышке багажника, молдингами на переднем бампере и дизайном решетки радиатора.

Продажи Vesta Sportline начались 3 ноября, она является самой мощной и динамичной моделью в семействе. Автомобиль оснащается 1,6-литровым бензиновым мотором, форсированным до 118 л.с. Разгон до «сотни» занимает 10,9 секунды, максимальная скорость составляет 190 км/ч. Vesta в версии Sportline доступна в белом и черном цветах кузова, модель предлагается только в кузове седан, в будущем ожидается появление универсалов.

Ранее стало известно, что у «АвтоВАЗа» появится инженерный центр еще в одном городе.

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